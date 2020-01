महात्मा गांधी को मिले भारत रत्न, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करने से किया इनकार

नई दिल्ली। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को भारत रत्न (Bharat Ratna) दिए जाने के संबंध में देश की सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में केंद्र सरकार को कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह टिप्पणी भी की कि महात्मा गांधी भारत रत्न से कहीं ऊपर हैं।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले व्यक्ति से कहा कि अदालत उनकी भावनाओं की कद्र करती है, लेकिन महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) किसी भारत रत्न से कहीं ज्यादा बड़े हैं। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का बहुत सम्मान किया जाता है। अगर याचिकाकर्ता चाहे तो वह खुद इस संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंप सकते हैं।

