कांग्रेस नेता ने पूछा, क्या कोरोना वायरस चीन का बनाया जैविक हथियार है?

नई दिल्ली। जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की वजह से चीन समेत दुनिायभर में हाहाकार मचा हुआ है। अकेले चीन में अब तक इस वायरस की चपेट में आने से 1800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 78 हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं।

इस वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हर दिन मरने वालों की संख्या के साथ संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में इसे रोकना चीनी सरकार समेत पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गई है।

IELTS चाइना ने Coronavirus की वजह से मार्च में होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की

इन सबके बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जो बहुत ही हैरान करने वाला है। दरअसल, कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी ने कोरोना वायरस को लेकर एक सवाल पूछा है और आशंका जाहिर की है कि ये चीन की साजिश हो सकता है। उन्होंने पूछा है कि क्या यह चीन द्वारा बनाया गया एक जैविक हथियार है?

इस बाबत उन्होंने एक किताब के एक पन्ने के कुछ हिस्से को अंडरलाइन करते हुए ट्वीट किया है और इसे पूरा पढ़ने की भी बात कही। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा 'कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है जिसे चीन ने वुहान- 400 नाम से विकसित किया है? यह पुस्तक 1981 में प्रकाशित हुई थी। इसका अंश पढ़िए।'

Is Coranavirus a biological Weapon developed by the Chinese called Wuhan -400? This book was published in 1981. Do read the excerpt. pic.twitter.com/Qdep1rczBe