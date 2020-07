"कोरोना के 500 केस थे तो जनता को घर में कैद किया, अब 10 लाख केस हुए तो भाजपा सरकार खुद घर में छिप रही"

नई दिल्ली।

देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या करीब साढ़े दस लाख हो चुकी है। इसमें लगभग साढ़े 26 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञ अब भी यह तय नहीं कर पा रहे कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) आखिर कब थमेगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि देश में कोरोना महामारी अपने चरम (Peak Time) पर कब पहुंचेगी। पहले मई-जून (May-June), इसके बाद जुलाई-अगस्त (July-August) और अब नवंबर से दिसंबर (November to December) के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों (Corona Infected Patient) की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने की 'भविष्यवाणियां' की जा रही हैं।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों (Experts) का यह भी कहना है कि भारत में कोरोना महामारी (Corona Pandemic in India) का चरम पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता। यह देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग समय पर अपने चरम पर पहुंच सकता है। संख्या कब, क्या होगी, यह लापरवाहियों के आधार पर ही तय किया जा सकता है। जो राज्य-शहर जितनी सतर्कता बरतेगा, कोरोना संक्रमितों की संख्या को उतना ही कम किया जा सकता है।

बहरहाल, एक तरफ लोग इस जानलेवा महामारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल ऐसे गंभीर समय में भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। एक पार्टी तंज कसते हुए वार करती है, तो दूसरी उस पर निशाना साधते हुए पलटवार। ऐसे में असल बात और मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। साथ ही, लोगों को इस मुश्किल दौर में राहत और लाभ कैसे मुहैया कराया जाए, इस पर सुझाव कभी नहीं आ पाते।

भाजपा की गर्तव्यवस्था का हैशटैग

आरोप-प्रत्यारोप के ताजा क्रम में कांग्रेस पार्टी ने अब भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार रात कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) से ट्वीट करते हुए लिखा- 'मोदी सरकार की पिछली योजनाओं का जो हश्र हुआ है, अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान (Garib Kalyan Rojgar Abhiyan) का भी वही हो रहा है। कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। भारत में कुल 5 करोड़ श्रमिक हैं, जबकि इस योजना के दायरे में सिर्फ साढ़े तीन करोड़ मजदूर ही आ रहे हैं। इस ट्वीट के साथ कांग्रेस ने भाजपा की गर्तव्यवस्था का हैशटैग भी दिया है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट के नीचे एक इंफो-ग्रॉफिक्स बनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime minister Narendra Modi ) की फोटो लगाते हुए बगल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जुमला बड़े अक्षरों में लिखा गया है। इसके नीचे विभिन्न आंकड़े भी दिए गए हैं।

मनरेगा पर सरकार 'तब' और 'अब'

कांग्रेस ने शनिवार रात को ही किए अपने एक अन्य ट्वीट में वीडियो पोस्ट करते हुए भाजपा से मनरेगा को लेकर सवाल पूछा है। वीडियो में आधा हिस्सा वर्ष 2015 का है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मनरेगा पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने तब मनरेगा को विफलता बताया था। वीडियो का बाकि दूसरा हिस्सा वर्ष 2020 का है। इसमें मनरेगा की वजह से लोगों को काम मिला, जिससे इन लोगों का घर चला। इस ट्वीट में भी नीचे भाजपा की गर्तव्यवस्था का हैशटैग लिखा है।

