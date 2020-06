Mumbai की BEST बसों में भीड़ देख बोले कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन मुश्किल

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronaviurs ) से जूझ रही मुंबई ( Mumbai ) में उद्धव सरकार ( Udhav Govt ) की ओर से ब्रहन्नमुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम ( BEST Buses ) बसों को चलाने की छूट दिए जाने के बाद सामाजिक दूरी ( Social Distancing ) के नियमों का जमकर उल्लंघन देखने को मिला। बसों में भीड़ ऐसी उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का प्रभावी रूप से पालन ही नहीं हो पाया।

दरअसल लॉकडाउन ( Lockdown ) के बाद शुरू हुए अनलॉक 1 ( Unlock 1.0 ) में लोगों को काम पर जाने के लिए बेस्ट बसों का सहारा मिला। ऐसे में बड़ी संख्या लोग बसों में जाने के लिए टूट पड़े। बेस्ट बसों में भीड़ देखकर हर कोई हैरान था।

इस भीड़ को देख कांग्रेस नेता ( Congress leader ) मिलिंद देवड़ा ( Milind Deora ) ने मुंबई के कारोबारियों ( Corporate world )और कंपनियों के मालिकों से अपील की कि वे उन कर्मचारियों के लिए परिवहन का इंतजाम करें जिनके पास खुद की कार या दो पहिया वाहन नहीं हैं।

Social distancing for Mumbai’s urban poor is like herding cats. Mumbaikars will endure intolerable levels of hardship because we turned a blind eye to decades of institutionalised corruption & negligence in one of Asia’s richest civic bodies. The rot transcends party politics pic.twitter.com/pgZAozZQo2

कांग्रेस नेता ने ट्वीट के जरिये एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि बेस्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का प्रभावी रूप से पालन नहीं हो पा रहा है। देवड़ा कॉरपोरेट जगत से अपील करते हुए लिखा कि वे अपने कर्मचारियों के लिए परिवहन का इंतजाम करें।

I have been told that the video is from Kolkata, not Mumbai. Pending verification, I am deleting the tweet.



Until local train services resume, @myBESTBus is unable to ensure adequate physical distancing norms for all Mumbai’s commuters.



Perhaps @Olacabs & @Uber can pitch in? https://t.co/uX41bJ5dLt