राहुल गांधी के ट्वीटर पर 1 करोड़ फॉलोअर्स, बोले-ऐसे मनाउंगा जश्न

नई दिल्ली। कर्नाटक में भले ही जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी ( Rahul Gandhi on twitter ) के लिए बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर आई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भले राहुल गांधी को उम्मीद के मुताबिक जनाधार नहीं मिला हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर्स ( rahul gandhi twitter followers ) की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।



ट्वीटर पर राहुल गांधी के 10 मिलियन यानी 1 करोड़ फॉलोवर हो गए हैं। राहुल गांधी ने 10 मलियन फॉलोवर्स होने पर ट्वीट कर अपने फॉलोअर्स को धन्यवाद भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वे इस सफलता का जश्न अमेठी में मनाएंगे। इसके पीछे भी बड़ी वजह है।

ये पढ़ेंः कनार्टक संकट: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बागी विधायक, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे येदियुरप्पा

10 Million Twitter followers - thank you to each and every one of you! 🙏🙏



I will celebrate the milestone in Amethi, where I will be meeting our Congress workers & supporters today.