शून्य पर सवार हुई कांग्रेस, तो चेतन भगत ने कांग्रेसी नेताओं से कहा- केजरीवाल को बना लें अपना नेता

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election Results 2020) में भाजपा 63 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा 07 सीटों पर धमाल मचा रही है। वहीं कांग्रेस शून्य पर सवार हो गई है। पार्टी ने एक भी सीट नहीं हासिल की है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस शून्य पर थी। कांग्रेस की ये हालत देख राइटर चेतन भगत ने कांग्रेसी नेताओं को एडवाइस दे डाली है।

Why don't some Congress leaders across the country accept Arvind Kejriwal as their leader? What is so great about what they have now? What will make their career prospects better? To be part of a declining party or a growing one? Worth thinking about. #DelhiElections2020

चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ही अपना लीडर बना लेना चाहिए। चेतन भगत ने ट्वीट कर लिखा कि- देश भर के कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल को अपना नेता क्यों नहीं मान लेते हैं? उनकी जो अब हालत है उससे ज्यादा और क्या हो सकता है? उनके करियर की संभावनाएं किस तरह और बेहतर हो सकती है? रसातल की ओर जा रही पार्टी और ऊपर आ रही पार्टी, किसका हिस्सा बनना चाहिए? इस बारे में नेताओं को सोचना चाहिए।

AAP won, bluff and bluster lost. The people of Delhi, who are from all parts of India, have defeated the polarising, divisive and dangerous agenda of the BJP



I salute the people of Delhi who have set an example to other states that will hold their elections in 2021 and 2022