नई शिक्षा नीति पर Congress ने उठाए सवाल, Randeep Surjewala ने कहा- 'रोड मैप की कमी, संसद में कब होगी चर्चा'

मोदी सरकार ( Modi Government ) ने हाल ही में नई शिक्षा नीति (New Education Policy ) लागू की है। इस नीति को लेकर अब कांग्रेस ( Congress ) पार्टी ने कई सवाल खड़ किए हैं। साथ ही कहा गया है कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें रोड मैप (Road Map ) की कमी साफ दिख रही है।

नई दिल्ली। मोदी सरकार ( Modi Government ) ने हाल ही में नई शिक्षा नीति ( New Education Policy ) लागू की है। वहीं, केन्द्र सरकार ( Central Government ) के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ( Congress ) पार्टी के तीन नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस फैसले हमला करते हुए सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ( Randeep Surjewala ) ने कहा कि नई शिक्षा नीति में रोड मैप ( Road Map ) की कमी है और इसके लिए सरकार खर्च कहां से जुटाएगी।

नई शिक्षा नीति पर कांग्रेस के निशाने पर मोदी सरकार

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (Congress Leader Randeep Surjewala ), एमएम पल्लम राजू ( M M Pallam Raju ) और प्रोफेसर राजीव गौड़ा ( Rajeev Gowda ) ने मीडिया से बात करते हुए नई शिक्षा नीति (New Education policy) को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewal on Modi Government) ने कहा कि एक तो शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) की वेबसाइट पर नई शिक्षा नीति को अपलोड नहीं किया गया है। वहीं, बिना किसी विचार-विमर्श के ही सरकार ने छह साल बाद नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। सुरजेवाला ने नई नीति को लेकर कुछ आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस समय देश में इस समय कोरोना महामारी (COVID19 in India) और बाढ़ (Flood) से जैसे संकट छाए हुए हैं। बिना किसी चर्चा के सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आखिर सरकार बताए कि सदन के अंतर शिक्षा नीति पर आखिर चर्चा कब होगी। वहीं, पूर्व केन्द्रीय मंत्री पल्लम राजू (Pallam Raju) ने कहा कि केन्द्र सरकार (Central Government) ने नई शिक्षा नीति में यूपीए के दौरान किए गए कार्यों को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार ने शिक्षा नीति लाई थी तो हर जगह इसकी चर्चा हुई और संसद के अंदर भी चर्चा की गई। लेकिन, इस सरकार ने जो नीति लाई है उस पर कहीं चर्चा तक नहीं हुई।

कांग्रेस नेता ने कहा- नई शिक्षा नीति पर चर्चा जरूरी

कांग्रेस नेता (Congress Leader) ने सवाल किया कि आखिर नई शिक्षा नीति का रोड मैप क्या होगा? इसका कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। उन्होंने कहा कि नई नीति को लागू करने के लिए संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून को लेकर भी सरकार ने कुछ जानकारी नहीं दी है। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा ( Online Education ) को लेकर भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा में कनेक्टिविटि बड़ा सवाला है। लेकिन, नई शिक्षा नीति में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। क्योंकि, इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है।