PM Modi Ladakh Visit: कांग्रेस का तंज- जब इंदिरा गई थीं लेह तो पाकिस्तान के हुए थे टुकड़े, देखें अब क्या होगा?

नई दिल्ली। भारत चीन ( India China Tension ) के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद सेना की हौसला बढ़ाने के लिए अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi )लद्दाख दौरे पर लेह पहुंचे। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे ( PM Modi Visit Ladakh ) को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लद्दाख दौरे को लेकर निशाना साधा है। एक तरफ कांग्रेस ( Congress )नेता मनीष तिवारी ( Manish Tiwari ) ने कहा है कि जब इंदिरा गांधी लेह गईं थी तो पाकिस्तान ( Pakistan ) के दो टुकड़े हुए थे। अब मोदी गए हैं तो देखते हैं क्या होता है।

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने भी पीए मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि लद्दाखी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ली, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जमीन किसी ने नहीं ली। जाहिर है दोनों में से एक झूठ बोल रहा है।



After she visited Leh she sliced Pakistani into two. Let us see what he does ? https://t.co/m7XfzNenE8 pic.twitter.com/i5iYnOc54J