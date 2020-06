Corona को काबू करने के लिए सरकार का नया प्लान, दिल्ली-मुंबई में डोर-टू-डोर होगी स्क्रीनिंग

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) और आर्थिक राजधानी मुंबई ( Coronavirus in Mumbai ) में कोरोना का हालात बगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों गृहमंत्री ( Home Minister ) अमित शाह ( Amit Shah ) ने लगातार बैठकों के जरिये दिल्ली में कोरोना के हालातों को काबू में करने को लेकर कई योजनाएं तैयार कीं। इस कड़ी में अब दिल्ली और मुंबई में बेकाबू होते कोविड मामलों को नियंत्रण में करने के लिए सरकार ने नया प्लान ( New plan ) तैयार किया है।

अब दोनों महानगरों में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अलग रणनीति तैयार की गई है। कोरोना को लेकर उठाए जा रहे सरकार के कदमों में अब मुबई के लिए भी बिलकुल अलग रणनीति पर काम होगा।

गायब हो गए कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू, चार दिनों से तलाश रही पुलिस, अब तक नहीं लगा पाई पता

समुद्र से मिली चीनी चाय के पैकेट में रखी करोड़ी की ड्रग, रेव पार्टी के लिए होती है इस्तेमाल, जानें कैसे बिछा जाल

अधिकारियों ने महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए नई योजना तैयार की हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महानगरों में कोरोनोवायरस बीमारी (कोविद -19) के मामले बढ़े हैं।

दिल्ली में कंटेनमेंट और ट्रेसिंग के प्रयासों पर जोर

राष्ट्रीय राजधानी में बीते एक पखवाड़े के दौरान तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अब दिल्ली में कंटेनमेंट और ट्रेसिंग के प्रयासों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इसलिए अपनाया प्लान

दरअसल दक्षिण भारतीय राज्यों केरल और कर्नाटक में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया बेहद मजबूत रही है। यही वजह है कि इन दोनों ही राज्यों में कोरोना वायरस के मामले काफी नियंत्रित रहे हैं।

हेल्थ केयर सुविधा को मजबूती

दिल्ली के सघन आबादी वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे संक्रमण दर को कम किया जा सके।

संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों की मदद लेकर जिला स्तर पर हेल्थ केयर सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

लगाया जाएगा जुर्माना

मास्क न पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग न फॉलो करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये प्रक्रिया दिल्ली के पुलिस के हवाले होगी।

मुंबई में होगा बड़ा बदलाव

मुंबई में कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच अब फोकस उपनगरीय इलाकों की तरफ शिफ्ट हो गया है। मुलुंड, भंडुप, मलाड, अंधेरी, बोरीवली, कांदीवली और दहिसार के इलाकों पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा।

डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग

मुंबई के उपनगरीय इलाकों में मोबाइल वैन के जरिए डॉक्टरों की टीम डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग करेगी। ये टीम लोगों के तापमान सहित अन्य लक्षणों की जांच करेगी।

NGO की ली जाएगी मदद

लोगों तक पहुंच बनाने के लिए NGO की भी मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान लोगों तक खाना पहुंचाने में विभिन्न राज्यों में स्वयंसेवक समूहों की बड़ी भू्मिका रही है।