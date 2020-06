COVID-19: 25 दिन में तीन गुना बढ़े कोरोना वायरस के मामले, 50 फीसदी रिकवर

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की चपेट में है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन ( Lockodwn ) लागू है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, एक जून से लॉकडाउन 5.0 ( Lockdown 5.0 ) का भी आगाज हो चुका है। लेकिन, इस खतरनाक वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आलम ये है महज 25 दिन में COVID-19 के मामले तीन गुना बढ़ गए हैं।



तीन लाख के पार पहुंचा COVID-19 का आंकड़ा

दरअसल, देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 300,108 पहुंच चुका है। इनमें 145,779 केस एक्टिव हैं ( Active Case ), जबकि 154,329 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 8884 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से एक लाख पहुंचने में 64 दिन लगे थे। दो लाख पहुंचने में 15 दिन का वक्त लगा था। वहीं, तीन लाख तक आंकड़ा महज 10 दिन में ही पहुंच गया है। आलम ये है कि महज 25 दिन में कोरोना वायरस ( coronavirus case in India ) के मामले तीन गुना बढ़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से औसतन हर दिन कोरोना के 10 हजार से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं, पिछले 24 घंटे में 11, 458 रिकॉर्ड कोरोना के नए मामले सामने आए हैं।

50 फीसदी रिकवर

देश में 1,45,779 मरीज अब भी इस महामारी की चपेट में हैं, जबकि 1,54,330 मरीजों ने इस वायरस से जंग जीत ली है और सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, तकरीबन 50 फीसदी (49.9) मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में 50 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पांच शहरों में हैं। इनमें 32 फीसदी आंकड़ा अकेले महाराष्ट्र ( coronavirus in Maharashtra ) से ही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के अलावा, दिल्ली ( coronavirus in Delhi ), तमिलनाडु ( coronavirus in Tamil Nadu ), गुजरात ( coronavirus in Gujarat ) में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आंकड़ों को मिला दें तो 45 ज्यादा मामले इन्हीं दो राज्यों से हैं।

इन शहरों में सबसे ज्यादा केस

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे और ज्यपुर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। इन सभी शहरों के आंकड़ों को मिला दें तो कुल आंकड़ो का आधा हिस्सा इन्हीं शहरों से हैं। ICMR के मुताबिक, देश में अब तक 55.07 लाख सैंपल की जांच हो चुकी है। वहीं, पिछले एक दिन में 1.43 लाख सैंपल की जांच की गई है।