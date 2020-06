Corona Effect: रेलवे स्टेशन पर Receive और See Off पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। पूरा देश इन कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) से जूझ रहा है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) लागू है। लॉकडाउन के कारण कई चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। साथ ही कहीं पर भीड़ करने की अमुमति नहीं है। इसी कड़ी में पश्चिम-मध्य रेलवे (West Central Railway zone) ने कोरोना काल में एक और नई गाइडालाइंस ( New Guidelines for Railway Passengers ) जारी की है। अब स्टेशनों पर किसी को रिसीव ( No Recevie ) करने और छोड़ने (No See Off ) की अनुमति नहीं होगी। रेलव ( Indian Railway ) ने यह कदम भीड़ कम करने के लिए उठाया है।

कंपर्म टिकट वालों को केवल अनुमित

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम-मध्य रेलवे ने ( West Central Railway zone ) ने भीड़ कम करने के लिए केवल कंपर्म टिकट वालों को स्टेशन ( Railway Station ) पर आने की अनुमति दी है। इसके अलावा किसी और को स्टेशन पर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इस पहल को काफी सख्ती से शुरू किया गया है। इसके पीछे का मकसद है कि सोशल डिस्टेंस ( Social Distane ) सही से बना रहे और इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

Corona से बचने के लिए रेलवे ने बढ़ाई सख्ती

एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए और उससे बचने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन ( West Central Railway Administration ) काफी व्यापक इंतजाम कर रहा है। वहीं, स्टेशनों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बिना कंपर्म टिकट के स्टेशन पर घूमता पकड़ गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना के साथ-साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। भारतीय रेलवे ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है और नियम भी जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन के बाहर बैरिकेटिंग कर दी गई है। भीड़ को रोकने के लिए जालियां भी लगाई गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस नये नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। जो भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।