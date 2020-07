Coronavirus को लेकर नया खुलासा : बरसात में शिखर पर होगा Coronavirus, जानिए कब होगा इसका असर कम

Highlights - कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) की फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि से लेकर अभी तक कोई वैक्सीन (Coronavirus vaccine) सामने नहीं आई है - वहीं देशभर के वैज्ञानिक इस महामारी की वैक्सीन खोजने में लगे हैं - कोरोना वायरस महामारी (Research on Coronavirus) को लेकर हर रोज नए अध्ययन व शोध सामने आ रहे हैं



नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि कई राज्यों को फिर से हफ्ते या दो हफ्ते की अवधि के लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान करना पड़ रहा है। इसी के साथ भारत (Coronavirus Update) में 24 घंटे में पहली बार 40 हजार से ज्यादा केस मिले हैं। भारत (Coronavirus in India) में हालात यह हैं कि पिछले 3 दिनों में ही देश में कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या 10 लाख से 11 लाख पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटों की बात की जाए, तो भारत के 7 राज्यों में कोरोना के एक दिन के सर्वाधिक नए केस दर्ज किए गए हैं।

कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) की फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि से लेकर अभी तक कोई वैक्सीन (Coronavirus vaccine) सामने नहीं आई है। वहीं देशभर के वैज्ञानिक इस महामारी की वैक्सीन खोजने में लगे हैं। कोरोना वायरस महामारी (Research on Coronavirus) को लेकर हर रोज नए अध्ययन व शोध सामने आ रहे हैं।

बरसात में पीक में होगा कोरोना

कोरोना वायरस (Coronavirus) का असर कब खत्म होगा इस पर अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है। वही एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने बताया कि तापमान कम होने के कारण बरसात में कोरोना संक्रमण पीक पर है और सर्दी में यह काफी तेज बढ़ेगा। यह अध्ययन भुवनेश्वर आईआईटी (Bhubaneswar IIT) और एम्स (AIIMS) के साझा शोध में सामने आया है। अध्ययन के मुताबिक बरसात में कोरोना वायरस (Coronavirus) शिखर पर होगा वही सर्दी में और तेजी से बढ़ेगा।

इन लोगों ने किया अध्ययन

यह अध्ययन आइआइटी भुवनेश्वर स्कूल ऑफ अर्थ (IIT Bhubaneswar School of Earth), ओसेन एंड क्लाइमेटिक साइंस (Ocean and Climate Science) के विनोज वी., गोपीनाथ एन और लंदू के तथा एम्स भुवनेश्वर के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबाइलोजी विभाग (Department of Microbiology) के विजयिनी वी. और वैजयंती माला एम. ने किया है।

जानिए,क्या कहा शोधकर्ताओं ने

इन शोधार्थियों ने दावा किया है कि बरसात के मौसम में तापमान कम होगा । इस रिपोर्ट में अप्रैल और जून में 28 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण पद्धति एवं संक्रमण संख्या को अध्ययन का आधार बनाया गया है। शोधकर्ता ने कहा है कि तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस संक्रमण की गति कम हुई है।

तापमान बढ़ने पर कम होगा कहर

अध्ययन के मुताबिक ''तापमान एक डिग्री बढ़ने से संक्रमण का मामला 0.99 प्रतिशत कम हो जाता है। वायरस की क्रिया धीमी होती है। संक्रमण के दोगुनी होने की गति 1.13 प्रतिशत कम हो जाती है। '' यानी तापमान बढ़ने पर कहर का होगा।