कोरोना के डर से बढ़ मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए COVID सेंटर में किया Dance, खूब हुआ Viral

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus Update) का कहर लगातार बढ़ रहा है। भारत में 24 घंटे में पहली बार 40 हजार से ज्यादा के सामने आए हैं। पिछले 1 दिन में रिकॉर्ड 40425 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 681 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ भारत में संक्रमितों की संख्या 11 लाख 18 हजार 43 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) की रिपोर्ट के अनुसार 27497 लोगों की मौत हो चुकी है।

लोगों में कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) का खौफ साफ देखाई दे रहा है। लोगों में इतना खौफ है कि बीमारी से लड़ने की बजाए वह मौत को गले लगा रहे हैं। ऐसे ही मानसिक तनाव (mental stress) को दूर करने के लिए एक्सपर्ट योगा (Yoga), मेडिटेशन (Meditation), व्यायाम (work out) जैसी चीजें करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मरीजों ने खूब किया डांस

इसी क्रम में कर्नाटक (Karnataka) के बेल्लारी (Bellary) के कोविड-19 एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो ने कोरोना वायरस (Coronavirus Dance Video) से लड़ रहे लोगों का उत्साह बढ़ाया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि सेंटर में भर्ती कोरोना संक्रमित फ्लैश मॉब (Flash mob) करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सभी मरीज एक गाने पर भी खूब डांस (Dance) और मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

27 जुलाई तक यहां लॉकडाउन

कर्नाटक (Karnatak) के बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए कलबुर्गी (Kalburgi) में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को 27 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कलबुर्गी के डिप्टी कमीश्नर के अनुसार, शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, जिसे देखते हुए 19 जुलाई को लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।

कई राज्यों में लॉकडाउन

बता दें कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कई राज्यों ने एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया है। गोवा में 10 अगस्त तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं, बिहार में इसकी अवधी फिलहाल, 30 जुलाई तय की गई है।

कोरोना वायरस अपडेट

गौरतलब है कि कर्नाटक में सोमवार तक कोरोना वायरस संक्रमण के 59,652 नए मामले सामने आए, जिसमें 21,775 लोग ठीक हो चुके है। वहीं 1,240 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है।

#WATCH Karnataka: Asymptomatic #COVID19 positive patients organise a flash mob at a COVID care centre in Bellary where they are admitted. (19.07.2020) pic.twitter.com/30D6E4ESOV