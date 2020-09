India में Coronavirus मरीजों की संख्या 40 लाख के पार, Delhi में सियासी घमासान

नई दिल्ली। देश में केंद्र और राज्य सरकारों के लाख प्रयास के बाद भी कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) मरीजों की संख्या 40 लाख के पार निकल गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना के 72 हजार 311 नए मामले सामने आए हैं। जबकि इस गंभीर बीमारी से मरने वालों की संख्या 884 है। नए आंकड़ों के बाद भारत में कोरोना ( Coronavirus Deaths ) से मरने वालों का आंकड़ा 70,519 पहुंच गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) की बात करें तो यहां हाल ही में कोरोना के मामले बढ़ने पर राजनीतिक दलों के बीच में सियासी तलवारें खिंच गईं हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी सरकार ने जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद बताने में जुटी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल से दिल्ली संभल ही नहीं रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ( Delhi BJP President Adesh Kumar Gupta ) बीते तीन सितंबर को उपराज्यपाल से भी मिलकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं।

Reliance Jio Fiber: यूजर्स Free trial pack का आज से कर सकेंगे इस्तेमाल, मिलेगा Unlimited Internet

दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में 14 हजार बेड्स ऐसे हैं, जिनमें से 9 हजार बेड्स खाली पड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह जानकारी खुशी का अहसास होता है कि यहां हम दिल्लीवासियों के साथ बाहरी राज्यों के लोगों को भी इलाज दे पाने में सक्षम है। वहीं, दिल्ली बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोगों का इलाज ना कर पाने के कारण आपने उनसे मुंह मोड़ लिया था। भाजपा ने आगे कहा कि खुद मोदी सरकार के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह को कमान संभालनी पड़ी। हर बार की तरह आज फिर एक बार आप क्रेडिट लेने के लिए आ गए।

Kangana Ranaut vs Shiv Sena controversy में कूदा National Women Commission, इस नेता की गिरफ्तारी की मांग

वहीं, भारतीय जतना पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता देख मोदी सरकार ने हस्तक्षेप किया और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली की कमान संभालने के बाद दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई। भाजपा नेता आदेश ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी के लिए तो अभी भी दिल्ली से ज्यादा उत्तराखंड चुनाव और अपना प्रचार करना महत्वपूर्ण है।