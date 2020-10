रायपुर एम्स में कोरोना पॉजिटिव एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, सभी की रिपोर्ट आई निगेटिव

नई दिल्ली। एक तरफ देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है तो दूसरी तरफ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में एक 28 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला ने तीन बच्चों को जन्म दिया है। इस मामले में खास बात यह है कि तीनों बच्चों की पहली कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। यह घटना 18 अक्टूबर की है।

A 28-year-old #COVID19 positive woman gave birth to three babies at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Raipur on 18th October. All three babies found COVID negative in the first report: AIIMS, Raipur. #Chhattisgarh



(Pics source: AIIMS, Raipur) pic.twitter.com/35Cuy45blN