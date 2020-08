India में Corona Recovery Rate सुधर कर 68.32 प्रतिशत हुई, मृत्यु दर में भी गिरावट

नई दिल्ली। देश के कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर कोरोना रोकथाम ( fight against coronavirus ) को लेकर किए गए प्रयासों के कारण कोरोना रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) बढ़कर 68.32 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके साथ ही कोरोना मृत्यु दर ( Corona mortality ) भी गिरकर 2.04 प्रतिशत रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर संक्रमण के केस 1,496 हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। जबकि कोरोना संक्रमण का वैश्विक औसत ( Global average of corona infection ) 2,425 है।

Sushant Singh Death suicide case के बाद बांद्रा DCP के संपर्क में थी रिया, कॉल डिटेल से हुआ खुलासा



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के अनुसार देश में कोरोना मृत्युदर में लगातार गिरावट आ रही है। आज की तारीख में कोरोना मृत्युदर 2.04 प्रतिशत रह गई है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी प्रयासों की वजह से भारत प्रति 10 लाख आबादी पर होनी वाली मौत के आंकड़े को घटाकर 30 तक ले आया है। जबकि कोरोना से होनी वाली मौत का औसत 10 लाख की आबादी पर 91 मौत का है। यही नहीं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने वाले रेट में काफी सुधार हुआ है। यही वजह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 14,27,005 तक पहुंच गई है।

Sushant Death Case: Rhea Chakraborty ने ED को सौंपी 4 साल की Audit report, मुंबई में पूछताछ जारी

मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना से ठीक होने वालों की दर में सुधार जारी है। भारत में फिलहाल इसका औसतन रेट 68.32 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक देश में कोरोना वायरस के 6,19,088 केस सक्रिय बने हुए हैं। जबकि मौजूदा समय में कुल कोरोना संक्रमित मामलों का 29.64 प्रतिशत बना हुआ है। ये वो मरीज है जिनका या तो हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है, या फिर वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

Pakistan ने फिर तोड़ा सीजफायर, LoC पर गोलाबारी में 6 नागरिक घायल

आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में संक्रमित रोगियों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं, महाराष्ट्र कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। यह हाल तो तब है, जब केंद्र और राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 31 अगस्त के लिए बढा दिया है। हालांकि इस दौरान लोगों की समस्याओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है।