आरबीआई गवर्नर Shaktikanta Das की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, ट्विट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संक्रमण का कहर जारी है। रविवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ( RBI Governor Shaktikanta Das ) की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विट कर दी है।

I have tested COVID-19 positive. Asymptomatic.Feeling very much alright.Have alerted those who came in contact in recent days.Will continue to work from isolation. Work in RBI will go on normally. I am in touch with all Dy. Govs and other officers through VC and telephone.