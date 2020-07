Patna: Corona को लेकर बदले नियम, अब दिन में भी होगा अंतिम संस्कार, ये है बड़ा कारण

नई दिल्ली। इन दिनों हर जगह कोरोना वायरस (coronavirus in India) का कहर है। देश के ज्यादा हिस्से इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों (COVID-19 Cases) के आंकड़े बढ़ रहे हैं और लोगों की मौत (coronavirus Death) हो रही है। आलम ये है कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं, 33,425 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी कड़ी में बिहार (coronavirus in Bihar) के पटना (COVID-19 in Patna) जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोरोना से मरने वालों लोगों का दिन में भी अंतिम संस्कार हो सकेगा। इससे पहले केवल रात को COVID-19 से मरने वालों का अंतिम संस्कार (Funeral) किया जाता था।

Patna में अब रात में भी जलाये जाएंगे शव

पटना के जिलाधिकारी (Patna DM on Coronavirus ) कुमार रवि (Kumar Ravi) का कहना है कि अब 24 घंटे कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों को जलाया जा सकता है। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अब तक केवल रात को ही शवों को जलाया था। DM का कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे का कारण शवों का ढेर लग जाना। उन्होंने कहा कि हमें अक्सर शिकायत मिलती थी कि पटना के हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की डेड बॉडी का ढेर लगा रहता है। कई दिनों तक लाशों (Dead Body) को जलाया नहीं जाता है। कई वीडियो (Video) भी सामने आ चुके हैं। लिहाजा, अब नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे डेड बॉडी के डिस्पोजल में तेजी आएगा। इसके अलावा डीएम कुमार रवि (Patna DM Kumar Ravi) ने बताया कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल (Private Hospital) में भी लोग कोरोना वायरस की जांच कराने की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बार निजी हॉस्पिटल वाले कोरोना मरीज को एडमिट करने लगेंगे, उन्हें जांच की पूरी इजाजत मिल जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि इसके लिए सरकार से पहले इजाजत लेनी होगी। डीएम ने कहा कि 11 हॉस्पिटल तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा कई और हॉस्पिटल की पहचान की गई है, जल्द ही नाम का खुलासा कर दिया जाएगा।

Bihar में 40 हजार के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा

दरअसल, बिहार (coronavirus in Bihar) में भी कोरोना वायरस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। औसतन दो हजार हर दिन केस (corona cases in Bihar) आ रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकडा़ चालीस हजार के पार पहुंच गया है। जबकि, 253 लोगों की अब तक इस महामारी से मौत हो गई है। वहीं, पटना (COVID-19 cases in Patna) में आज 411 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। जिले में COVID-19 संक्रमितों की संख्या 7478 पहुंच गई है। हालांकि, 4171 लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि, 39 लोगों की मौत हो गई है।