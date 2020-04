Corona Update: देश में 12000 हजार के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 414 की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) के संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health ministry ) की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12,380 पहुंच गया है। इसमें 10,477 केस तो एकदम एक्टिव हैं। वहीं 1489 मरीज इस जानलेवा वायरस से ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी है।

414 मरीजों की चली गई जान

सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना से अभी तक देश में 414 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के अबतक 2,083,237 केस सामने आए। इसमें से 134,610 मरीजों की जान जा चुकी है। 510,329 ठीक हुए हैं।

राजस्थान में 1100 पार हुए कोरोना के मरीज

वहीं राज्यों की बात करें तो वहां भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1100 को पार कर गई है। गुरुवार को राज्य में 25 नए केस सामने आए।

महाराष्ट्र में 3 हजार के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा

वहीं दूसरी ओर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 3 हजार के करीब पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में ये आंकड़ा 1578 हो गई है।

India's total number of #Coronavirus positive cases rises to 12,380 (including 10,477 active cases, 1489 cured/discharged/migrated and 414 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/wxRWRTCMp2