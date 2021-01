महाराष्ट्र में 18 जनवरी तक के लिए रोका गया कोरोना टीकाकरण, बताई ये वजह

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण के प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी है। टीकाकरण के इस अभियान को 18 जनवरी तक के लिए पूरे राज्य में रोका गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार कोविन ऐप में तकनीकी समस्या के कारण इस कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है।

COVID19 vaccination temporarily suspended till 18th January in the entire state of Maharashtra due to technical issues with CoWIN App: State Health Department