नई दिल्ली। भारत में कोरोना वैक्सीन (Covid-19 vaccine) का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। यहां पर कई कंपनियां एकसाथ भारत सरकार से अपनी-अपनी दवाओं के लिए आपातकालीन मंजूरी का इंतजार कर रही है। मगर अभी तक यह साफ नहीं हो सका कि कौन सी वैक्सीन को लेकर आम सहमति बन सकेगी।

भारत में अबतक तीन कंपनियों (फाइजर इंडिया, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया) ने इसके लिए आवेदन दिया है। सेंट्रल ड्रग्‍स स्‍टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिट्यूट से उनके टीकों को लेकर ऐडिशनल सेफ्टी और एफेकसी डेटा की मांग की है।

आवेदन पर अभी कोई विचार नहीं

वहीं फाइजर के आवेदन पर अभी कोई विचार नहीं हुआ क्‍योंकि कंपनी ने अपने प्रजेंटेशन के लिए और वक्‍त मांगा है। केंद्र सरकार ने उन रिपोर्ट्स को 'बेबुनियाद' बताया है,जिसमें कहा गया था कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिट्यूट का आवेदन खारिज हो गया है।

CDCSO की एक्सपर्ट कमिटी ने सीरम इंस्टिट्यूट से देश में हुए फेज 2 और 3 की ट्रायल अपडेटेड सेफ्टी डेटा मांगा है। इसके साथ अमरीका और देश में हुए ट्रायल का इम्‍युनोजेनिसिटी डेटा भी मांगा गया है।

सीरम इंस्टिट्यूट ने ऑक्‍सफर्ड के कोविड टीके के लिए एस्‍ट्राजेनेका से डील की है। भारत में यह वैक्‍सीन Covishield के नाम से उपलब्‍ध कराने की योजना है।

