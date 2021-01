केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का ऐलान, अगले एक हफ्ते में लोगों की पहुंच में होगी कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में जल्द कोरोना वैैक्सीन के वितरण की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक यह आम लोगों के पहुंच में होगी। उन्होंने कहा कि हेल्थकेयर श्रमिकों और फ्रंटलाइन श्रमिकों को स्वयं को एक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका डेटा बल्क डेटाबेस है,जिसे को-विन वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली पर बड़े पैमाने पर पॉपुलेट किया गया है।

44% of active cases are in hospital with moderate or severe symptoms needing regular care. 56% of cases are very mild or asymptomatic & are in home isolation. The overall burden on health delivery structure declined appreciably on account of COVID in India: Union Health Secretary pic.twitter.com/kDKkOZwzak