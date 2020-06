Corona काल के बीच WHO ने दी खुशखबरी, इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन

Highlights

- महामारी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) लगातार नए- नए खुलासे कर रहा है

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की शीर्ष वैज्ञानिक डॉ सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना वायरस के लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तरफ से बताया गया कि कोविड-19 की वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) बनाने के लिए कई जगह काम अंतिम चरण में है और पूरी उम्मीद है कि कोरोना का टीका इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर तक आ जाएगा।