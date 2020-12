कोरोना वायरस में बदलाव बीमारी की गंभीरता को प्रभावित नहीं करता: डॉ वीके पॉल

नई दिल्ली। ब्रिटेन में फैले नए कोरोना वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर भारत सरकार ने यूके से आने वाली फ्लाइटों पर 31 दिसंबर तक के लिए पाबंदी लगा दी है।

इस दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल का कहना है कि चिंता का कोई कारण नहीं है,घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बस सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि यूके में हुआ वायरस में बदलाव बीमारी की गंभीरता को प्रभावित नहीं करता है। बस हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है।

There is no cause for concern, no need to panic, as for now We need to stay vigilant: Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog on new strain of COVID19 in the United Kingdom https://t.co/lzOKokdNAQ