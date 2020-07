Coronavirus: Delhi में स्वस्थ हुए करीब 90 हजार लोग, 3371 लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस ( coronavirus in Delhi ) से संक्रमित हुए करीब 90 हजार व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि इसी के साथ दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus Deaths ) से 3300 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान ही दिल्ली में कोरोना वायरस ( Delhi COVID-19 ) से 37 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने रविवार को कोरोना बुलेटिन ( Corona bulletin )

जारी करते हुए कहा, "बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में अभी तक कोरोना से कुल 3371 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 1573 नए कोरोना पॉजिटिव मामले ( Corona positive cases ) सामने आए हैं। दिल्ली में अब कुल 1 लाख, 12 हजार 494 कोरोना पॉजिटिव मामले हो चुके हैं।"

1,573 #COVID19 cases, 2,276 recoveries & 37 deaths reported in Delhi today. Total number of cases in the national capital is now at 1,12,494, including 89,968 recovered/discharged/migrated, 19,155 active cases, & 3,371 deaths: Delhi Health Department pic.twitter.com/Bfi8Bj4tQi — ANI (@ANI) July 12, 2020

दिल्ली में अभी तक सामने आए कोरोना पॉजिटिव मामलों में से 89,968 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में 19,155 एक्टिव कोरोना रोगी हैं। एक्टिव कोरोना रोगियों में से 11,059 कोरोना पॉजिटिव लोगों का उपचार उनके घरों पर ही हो रहा है। इन सभी व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में अब कुल 652 कंटेनमेंट जोन है। यह वह इलाके हैं जहां एक साथ कई कोरोना रोगी पाए जाते हैं। इन इलाकों से कोरोना का संक्रमण अन्य क्षेत्रों में भी फैलने का खतरा होता है इसलिए ऐसे इलाकों को सील किया जा रहा है। बुधवार तक इन कंटेनमेंट जोन की संख्या 458 थी।

9,443 RTPCR tests and 11,793 rapid antigen tests conducted in the national capital today. Total number of tests done so far stands at 789,853: Delhi Government pic.twitter.com/Rk1xdRrFD7 — ANI (@ANI) July 12, 2020

जून 24 से 8 जुलाई के दौरान दिल्ली में कोरोना से कुल 691 व्यक्तियों की मौतें हुईं, जो इस अवधि के दौरान औसतन 46 मौत प्रतिदिन हैं। इन सभी मौतों का अध्ययन और विश्लेषण दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के कारण होने वाली मौतों का अध्ययन करने का निर्देश दिया था, ताकि यह समझा जा सके कि मौतों को और कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

Delhi: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan visits the 10,000 bedded Sardar Patel COVID Care Centre & Hospital at Radha Soami Beas in Chattarpur. pic.twitter.com/SllZC7LPrY — ANI (@ANI) July 12, 2020

दिल्ली सरकार ने कहा, "इस अध्ययन के दौरान पता चला कि पिछले कुछ दिनों में, प्रतिदिन हो रही मौतों की संख्या में कमी आई है। जून के मध्य में प्रतिदिन सबसे अधिक 101 मौतें हुई, पिछले एक पखवाड़े से मौतें घट कर एक दिन में लगभग 46 पर आ गई हैं, जो एक महत्वपूर्ण सुधार की ओर इंगित कर रहा है।"