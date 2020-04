Coronavirus: हजूर साहिब से लौटे तमाम सिख श्रद्धालु, 12 पॉजिटिव मिलने से पंजाब में हड़कंप

चंडीगढ़। पंजाब ( Punjab ) में कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ ( Nanded ) स्थित प्रसिद्ध सिख धर्मस्थल श्री हजूर साहिब से लौटे कम से कम 12 लोग बीते दो दिनों में कोरोना पॉजिटिव ( coronavirus s Positive Update ) पाए गए हैं। इनमें से सात तरनतारन जिले के और तीन कपूरथला जिले के एक परिवार के ही हैं।

कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद देश में आ सकता है यह बड़ा संकट, पंजाब ने दी चेतावनी

राज्य सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक इनमें से अधिकांश कोरोना संक्रमित अंतर-राज्य सीमाओं पर अनिवार्य चिकित्सा जांच के बिना खुद से अपने गृहनगर पहुंच गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 3,500 तीर्थयात्री अभी भी नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब में फंसे ( people stranded ) हुए हैं, जिनके लिए पंजाब सरकार ने बसों की व्यवस्था की है। अगले दो-तीन दिनों में सभी जत्थों में पंजाब लौट आएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने उन सभी को अलग-थलग रखने का फैसला किया है, जो हजूर साहिब से लौटेंगे।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मीडिया को बताया, "नए मामलों की आमद निश्चित रूप से राज्य के लिए बड़ी चुनौती है, जहां वायरस को रोकने के लिए कई कदम उठाने के बाद स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आई है। जो लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं और तरनतारन के एक गांव के हैं, उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को अपने आने की सूचना नहीं दी थी।"

Even as Chief Minister @capt_amarinder Singh has hinted at certain relaxations, with restrictions and precautions, in coming days, he has announced compulsory 21 day state quarantine for all those returning to Punjab from other places to check further spread of #COVID19.....(1/2) pic.twitter.com/NcshnuK3EI