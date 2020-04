गुजरात में कोरोना के 22 नए मरीज आए सामने, कुल आंकड़ा पहुंचा 500 के पार

अहमदाबाद। कोरोना वायरस ( coronavirus ) से दुनियाभर में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में भी कोरोना की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 9000 के पार पहुंच गया है।

22 नए मरीजों के बाद कुल आंकड़ा पहुंचा 538

गुजरात में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात के ताजा हालात के मुताबिक, कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 538 जा पहुंची है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कुल मौत का आंकड़ा 26 पहुंच गया है। वहीं 47 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर चले गए हैं।

गुजरात में मास्क पहनना अनिवार्य

बता दें कि गुजरात में रविवार को सरकार ने मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया था। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वड़ोदरा में इस आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। गुजरात के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली-एनसीआर और ओडिशा में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

