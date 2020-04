अस्पताल में ठीक हुए कोरोना के 30 मरीज, बोले- अल्लाह का संदेश है डॉक्टरों की सलाह मानें

नई दिल्ली।

देश में कोरोना ( Coronavirus ) के संकट के बीच चेन्नई से एक राहत भरी खबर आई है। यहां अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 30 मरीजों ( COVID-19 Patients Recovered ) को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। सभी मरीजों को बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद घर जाने की अनुमति दी गई। ठीक होने के बाद घर लौटते समय इन लोगों ने एक विशेष संदेश भी दिया। बता दें कि कोरोना ( COVID-19 In India ) मामलों की बढ़ती तादाद के बीच मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है।

घर लौटते समय दिया संदेश

एएनआई के मुताबिक, चेन्नई के ओमेंदुरार मेडिकल कॉलेज में 30 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भर्ती किया गया था। डॉक्टरों के इलाज के बाद सभी मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान उन्होंने एक संदेश भी दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि अस्‍पताल में कर्मचारियों ने हमारी हर जरुरतों का ध्‍यान रखा और डाक्टरों के इलाज और नर्सों द्वारा की गई हमारी देखभाल के कारण हम लोग कोरोना को हरा पाए। इन मरीजों ने कहा कि अल्लाह का संदेश है कि डाक्टरों द्वारा दी गई हर सलाह को हमें मानना चाहिए।

Coronavirus: भारत में मई में सबसे ज्यादा बढ़ेगी कोरोना मरीजों की संख्या, फिर आएगी गिरावट

Chennai: 30 ppl discharged today from Omandurar Medical College, after recovering from #COVID19. A recovered person says,"Healthcare staff addressed all our problems. Whatever has been preached in Islam, same was advised by doctors, like regularly washing hands&being optimistic". pic.twitter.com/PJQPmFsL9d