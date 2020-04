दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 356 नए मामले, 325 का जमातियों से कनेक्शन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इससे बचने के लिए लॉकडाउन और सीलिंग समेत कई तरीके आजमाएं जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में सोमवार को करीब 356 नए मामले सामने आए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से लगभग 325 मरीजों का ताल्लुक मरकज (Nizamuddin Markaz) से जुड़ता हुआ दिख रहा है।

एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पाए गए नए संक्रमित स्पेशल ऑपरेशन (Under Special Operation) के तहत सामने आए हैं। इसी के तहत अब दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1510 हो गई है। अभी तक जांच में पता चला है कि इनमें से 1071 मरीज मरकज से जुड़े हुए हैं। राजधानी में अब तक 28 लोोगों की मौत हो चुकी है, इनमें से 4 मौत बीते 24 घंटे के भीतर हुई है। वहीं, 34 मरीज रिकवर हुए हैं।

356 new #Coronavirus positive cases reported in Delhi today, including 325 positive cases-Under Special Operations),4 deaths today. Total no.of positive cases in national capital rises to 1510(including 1071 positive cases-Under Special Operations), total death toll 28:Delhi govt pic.twitter.com/IKtUUTSxwY