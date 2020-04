Coronavirus: 41 देशों के लोग तबलीगी जमात में हुए थे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का प्रकोप पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत ( India ) में भी इस वायरस खतरनाक वायरस का तांडव जारी है। देश में अब तक दो हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, निजामुद्दीन ( Nizamuddin ) के मरकज वाली घटना से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में अचानक बड़ा इजाफा हुआ है। इसी बीच खबर यह आ रही है कि निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज जमात में 41 देशों के नागरिक शामिल हुए थे। विदेश से जमात में शामिल होने वालों की संख्या 960 बताई जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये सभी टूरिस्ट वीजा के तहत भारत आए और तबलीगी जमात में कई दिनों तक शामिल हुए। इतना ही नहीं, ये सभी विभिन्न मस्जिदों में भी रुके। बताया जा रहा है कि मरकज में शामिल होने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका समेत 41 देशों के लोग भारत आए थे। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से 379, बांग्लादेश से 110, किर्गिस्तान से 77, मलेशिया से 75, थाइलैंड से 65, म्यांमार से 63 लोग शामिल हैं।

Govt Sources: Below is the tentative list stating the number of people from different countries across the globe, who participated in the Tablighi Jamaat event in Delhi. pic.twitter.com/Kxz0ow9U0c