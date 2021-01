Coronavirus: दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 442 मामले, 12 लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में यहां पर 442 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 557 लोग रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की मौतें हुई है। यहां पर अब तक 6,27,698 कुल कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं।

Delhi reports 442 new #COVID19 cases, 557 recoveries and 12 deaths in the last 24 hours, as per Delhi Health Department



Total cases: 6,27,698



Total recoveries: 6,12,527



Death toll: 10,609



Active cases: 4,562