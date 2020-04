Coronavirus: अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में मिली 5 बिल्लियों की मौत, जांच में जुटा प्रशासन

नई दिल्ली।

देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के कहर के बीच केरल में 5 बिल्लियों के मौत का मामला सामने आया है। यहां एक अस्पताल के कोविड वार्ड ( COVID-19 ) से पकड़ी गई 5 बिल्लियों ( Cats Found in COVID-19 Wards ) की मौत हो गई। प्रशासन ने इन बिल्लियों के मुख्य अंगों को जांच के लिए तिरुवनंतपुरम भेज दिया है। बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस ( Coronavirus in Animals ) इंसानों के साथ जानवरों में भी फैल सकता है। हालांकि, इसके अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus Updates ) के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है।

कोविड-19 वार्ड में मिली थी बिल्लियां

अधिकारियों ने बताया कि बिल्लियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोरोना के लक्षण नहीं मिले है। डॉक्टरों का कहना है कि जहां ये बिल्लियां थी, हो सकता है कि वहां हवा की कमी होने के कारण इनकी मौत हुई है। हालांकि, विस्तृत जांच के लिए पशुपालन विभाग ने इन बिल्लियों ( Cats Died ) के मुख्य अंगों को राज्य पशु रोग केंद्र संस्थान भेज दिया है।

बेकाबू Corona ने पकड़ी रफ्तार, मौत का आंकड़ा 200 के पास

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर टीटो जोसेफ ने बताया कि इन बिल्लियों को अस्पताल के कोविड-19 वार्ड से पकड़ा था। मौत के बाद इनका पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन कोरोना से संक्रमण नहीं मिले हैं। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो इनके सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थितराष्ट्रीय लैब भी भेजे जाएंगे। बता दें कि ये बिल्लियां कोविड वार्ड में गंदगी फैला रही थीं। इसके बाद पशुपालन टीम ने 28 मार्च को इन्हें पकड़ा गया था।

भारत में कहर जारी ( COVID-19 in India )

भारत में कोरोना का कहर जारी है। अब तक इस वायरस के चलते 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 5 हजार से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके है। ये आंकड़ा तेज गति से बढ़ता जा रहा है। बता दें कि देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन ( Lockdown in India ) घोषित किया हुआ है। वहीं, केन्द्र सरकार मौजूदा हालात को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।