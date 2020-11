Coronavirus: दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 7,546 नए मामले सामने आए

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे के अंदर 98 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। वहीं 7,546 नए मामले सामने आए।

वहीं दिल्ली में अब तक कुल 5,10,630 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से 4,59,368 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 43,221 एक्टिव मामले सामने आए। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,041 तक पहुंच चुकी है।

Delhi reports 7,546 new COVID-19 cases (out of 62,437 tests), 6,685 discharges, and 98 deaths, according to Delhi Health Department



Total cases: 5,10,630



Total recoveries: 4,59,368



Active cases: 43,221



Death toll: 8,041 pic.twitter.com/5iBib9JXKM