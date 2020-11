Coronavirus: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 7745 नए कोरोना के मामले सामने आए

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर बीते 24 घंटे में 7745 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल मामले बढ़कर 4,38,529 हो गए हैं। इनमें 3,89,683 रिकवरी के मामले हैं, वहीं 6989 मौतें शामिल हैं। वहीं सक्रिय मामले की संख्या 41,857 तक पहुंच चुकी है।

Delhi reports 7745 new #COVID19 cases, 6069 recoveries/discharges/migrations and 77 deaths in the last 24 hours.



Total cases rise to 4,38,529, including 3,89,683 recoveries/discharges/migrations and 6989 deaths.



Active cases stand at 41,857. pic.twitter.com/IMVH0Ivd3P