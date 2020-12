Coronavirus: 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 939 नए मामले सामने आए, 25 लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) में मंगलवार को 24 घंटे के अंदर कोरोना (Corona) के 939 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 25 लोगों की कोरोना संक्रमण (Corona infection) के कारण मौत हो गई। इसी के साथ दिल्ली (Delhi) में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,18,747 तक पहुंच चुकी है।

Delhi reports 939 new #COVID19 cases, 1,434 recoveries and 25 deaths in the last 24 hours, as per Delhi Health Department



Total cases: 6,18,747

Total recoveries:5,99,683

Death toll: 10,329

Active cases: 8,735