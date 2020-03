कोरोना से राहतः देश में 10 मरीज हुए ठीक, जल्द अस्पताल से मिलेगी छुट्टी

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोहराम मचा चुके कोरनावायरस ( coronavirus ) को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में कोरोनावायरस के 10 मरीज स्वस्थ्य हो गए हैं। ये जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) की ओर से दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक कोरोनावायरस से संक्रमित 7 मरीज स्वस्थ्य हो गए हैं।

जबकि तीन की हालत पहले ही सुधार आ चुका है।

अब तक देशभर में कुल 81 मरीजों की पहचान हुई थी इनमें से 71 की हालत स्थिर बनी हुई है।

Health Ministry: Contact tracing of these cases is being actively pursued. So far, this has led to identification of more than 4000 contacts who have been put under surveillance. https://t.co/5avVUndtyF