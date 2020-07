Coronavirus: दिल्ली-मुंबई के बाद इस शहर ने बढ़ाई चिंता, तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मरीज

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। अब तक देश में 7 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं 19 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट ( Corona Test ) किए जा चुके हैं। हालांकि इन सबके बीच दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) और मुंबई ( Coronavirus in Mumbai ) में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

इन सबके बीच जो खबर आ रही है और भी चिंता बढ़ाने वाली है। क्योंकि दिल्ली-मुंबई में अब तक कोरोना पर ठीक से काबू नहीं किया जा सका है और अब एक और शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मामला देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक ( Karnataka ) की आईटी सिटी बेंगलूरु ( Bengaluru ) का है।

तीन दिन में तेजी से बढ़े नए मामले

देशभर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इस वक्त राजधानी दिल्ली और माया नगरी मुंबई से आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली-मुंबई के बाद अब साइबर सिटी ( Cyber City ) बेंगलूरु में कोरोना के मामले चिंता बढ़ा दी है। बेंगलूरु में कोरोना वायरस के मामले पिछले तीन दिनों से तेजी से बढ़ रहे हैं।

15.7 फीसदी की हुई बढ़ोतरी

बेंगलूरु में पिछले 3 दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में 15.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो दिल्ली और मुंबई से काफी ज्यादा है। सोमवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले तीन दिनों में दिल्ली में जहां कोरोना संक्रमण की वृद्धि दर 2.6 फीसदी रही तो वहीं मुंबई में सिर्फ 1 प्रतिशत। लेकिन बेंगलूरु का आंकड़ा काफी ज्यादा रहा। यहां 15.7 फीसदी बढ़ोतरी देखने को मिली।

कम है रिकवरी रेट

बेंगलुरु में सिर्फ सोमवार को 1,235 नए केस सामने आए हैं। जो 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं बेंगलूरु की रिकवरी रेट बेहद कम है, जो और चिंता बढ़ा रही है। रिकवरी रेट कम होने का मतलब है कि कोरोना मरीजों की ठीक होने की रफ्तार बेहद कम है।

अगर महानगरों में कोरोना मरीजों की रिकवरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में यह 71.7 फीसदी है, जबकि मुंबई में 66 प्रतिशत और बेंगलूरु में यह सिर्फ 14.7 फीसदी है।

डेथ रेट से राहत

बेंगलूरु में कोरोना से डेथ रेट पर नजर डालें तो यह लगभग 1.55 प्रतिशत है। ये दर कोरोना के राष्ट्रीय मृत्यु दर 2.82% की तुलना में बेहतर है और दिल्ली और मुंबई की तुलना में बेहतर है।

आपको बता दें कि बेंगलूरु में कोरोना के अब तक 8167 मामले सामने आ चुके हैं तो वहीं 155 लोगों की मृत्यु इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने की वजह से हुई है।