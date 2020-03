coronavirus: तेज हंसने से भी हो सकता है कोरोना, AIIMS ने भी की पुष्टि

नई दिल्ली। देशभर में लगातार कोरोना का कहर ( coronavirus ) बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 600 के पार हो चुकी है। वहीं दुनियाभर में अब तक कोरोना के चलते 21 हजार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

दुनिया और देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कोहराम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन ( Lock Down ) का भारत में दूसरा दिन है।

इस बीच लगाता वो खबरें या जानकारी लोगों तक पहुंचाईं जा रही है जिससे वो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं या फिर एहतियात के जरिये उससे बच सकते हैं।

देश के इस राज्य में कोरोनावायरस से हुई पहली मौत, विदेश से आए 152 यात्री

ऐसी ही एक अहम जानकारी सामने आई है कि ज्यादा जोर से हंसने के चलते भी कोरोना हो सकता है।

कोराना वायरस का संक्रमण कैसे फैलता है? और किन-किन वजहों-जरियों से फैलता है? इस पर रोजाना नए-नए शोध सामने आ रहे हैं। हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने शोध में यह पाया कि कोरोना वायरस मानव मल में कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है।

इस दौरान खुले में शौच के दौरान मक्खियों के बैठने के बाद यह संक्रमण फैल सकता है। इस शोध के परिणाम को बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया है।

इस कड़ी में एक और बात सामने आई है कि जोर-जोर से हंसने से भी कोरोना वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। दरअसल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute Of Medical Sciences, New Delhi) के डॉक्टरों के साथ मिलकर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हंसने से भी कोरोना वायरस का खतरा हो जाता है।

21 दिनों के लॉकडाउन के बीच रेलवे ने लिया एक और बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

इस बात का रखें ध्यान

कोरोना के बढ़ते कहर के बीच डॉक्टरों की मानें तो कोरोना वायरस खांसी व छींक के के बाद ड्रॉपलेट के माध्यम से बाहर निकलता है, इसलिए हाथ से चेहरा न छूएं। साथ ही यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के जोर से हंसने पर भी निकलता है।

घर का फर्श जरूर साफ रखें

किसी के छींकने या खासने के दौरान इसके ड्रॉपलेट फर्श पर पहुंच सकते हैं और यह कई घंटों तक सक्रिय रहते हैं, ऐसे में किसी व्यक्त के इसके संपर्क में आने पर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हो सकता है। ऐसे में घर के फर्श, टेबल की सतह इत्यादि को क्लीनर या साबुन से धोएं।

इन बातों पर करें फोकस

- जीवन शैली का स्तर ऊंचा रखें

- मॉर्निंग वॉक सुबह-सुबह कर सकते हैं

- छत पर टहल सकते हैं

- घर से निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें

- बुखार के साथ खांसी और सिरदर्द भी हो तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें।

- बुखार और खासी साथ में होने पर घर के अन्य सदस्यों तत्काल अलग हो जाएं लें।