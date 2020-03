Coronavirus: अल्कोहल वाले हैंड सैनेटाइजर इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएं सावधान

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस रोजाना अपने शिकार बढ़ाता जा रहा है। पीएम मोदी द्वारा किए गए टोटल लॉकडाउन से पहले ही खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क, हैंड सैनेटाइजर्स की बिक्री बढ़ती जा रही है और तमाम स्थानों पर इसकी कमी भी देखने को मिली है। हालांकि इन सबके बीच चिकित्सकों ने तो अल्कोहल बेस्ट हैंड सैनेटाइजर्स का इस्तेमाल करने वालों से सावधानी बरतने की अपील की है।

#Coronavirus से लड़ाई में साबुन या सैनिटाइजर में कौन बेहतर?

दरअसल, रविवार को राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया। यह व्यक्ति 35 फीसदी जला हुआ था। बताया गया दुर्घटनावश उसके कपड़ों पर हैंड सैनेटाइजर गिर गया था, जिसपर उसने ध्यान नहीं दिया और किचन में जैसे ही गैस के पास पहुंचा, उसके कपड़ों में आग लग गई।

इस संबंध में अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रमुख डॉ. महेश मंगल ने सोमवार को कहा कि अल्कोहल आधारिक हैंड सैनेटाइजर्स को बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए।

Be careful...

Dont go near fire when Apply Sanitizer..

It could burn your Hands#sanitizer #sanitizers #coronavirusinpakistan pic.twitter.com/hGGegS1GcA