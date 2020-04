नई दिल्ली. देश-विदेश में में कोरोना वायरस (Coronavirus) का लगातार खौफ बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown 2.0) कर दिया है। कोरोना के संक्रमण (Corona Infection) के बचने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distanncing) का ख्याल रखने की भी कहा जा रहा है। इस दौरान अगर आप ऑनलाइन खाना या कोई भी सामान मंगवा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इसे जुड़ा दो एेसे मामले सामने आए हैं जो आपके होश उड़ा देगा। मामला दिल्ली व उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, जहां एक पिज्जा डिलिवरी (Coronavirus Positive Delivery Boy) करने वाले शख्स की लापरवाही 72 लोगों पर भारी पड़ गई है। दरअसल, यह शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद साउथ दिल्ली के हौज खास और मालवीय नगर के 72 लोगों को होम क्वारनटीन कर दिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने डिलिवरी ब्वॉय की डिटेल नहीं शेयर की है।

साउथ दिल्ली जिले के डीएम बीएन मिश्रा ने बताया कि डिलिवरी ब्वॉय के संपर्क में 72 लोग आए थे। अभी तक इन लोगों का टेस्ट नहीं किया गया है। सभी लोगों को होम क्वारनटीन किया गया है। अगर इन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो इनकी जांच की जाएगी। अधिकारियों ने इन सभी 72 लोगों की पहचान गुप्त रखी है।

वहीं दूसरा मामला यूपी के लखनऊ का है जहां राशन की सप्लाई करने वाला एक व्यक्ति इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ का सदर इलाके में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहां बुधवार को दो लोगों की जांच रिपोर्ट आई। ये दोनों लोग हॉस्टस्पाट इलाके में राशन की सप्लाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि राशन सप्लाई करने वाले युवक के अलावा उसका नौकर भी इसकी चपेट में आ गए।

इस जांच रिपोर्ट की जानकारी मिलने के बाद हॉटस्पॉट एरिया में तैनात डॉक्टर, पुलिसकर्मी, अधिकारी और सफाईकर्मी काफी दहशत में हैं। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी बड़ी समस्या सामने आ रही है। अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि इन इलाकों के किस तरह जरूरत के सामान की सप्लाई कराई जाएगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद और कई लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ता दिख रहा है।

ध्यान रखें ये बातें

ध्यान रहें कि डिलीवरी करने वाले व्यक्ति से करीब 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। अगर समान जैसे दाल, आटा आदि प्लास्टिक है तो उसे आप हाथों में ग्लव्स पहनकर सैनेटाइजर या लाइजॉल की मदद से ठीक ढंग से साफ कर लें। इसके बाद सावधानी से ग्लव्स को उतार कर फेंक दें और अपने हाथों को 20 सेकंड ठीक ढंग से धो लें।

A pizza delivery boy has tested positive for #Coronavirus. The administration has asked people living in around 72 houses to stay in quarantine: District Magistrate South, #Delhi pic.twitter.com/IHrUZxu6Pt