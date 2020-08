25 लाख के पार पहुंचा देश में corona का आंकड़ा, 24 घंटे में 65 हजार से ज्यादा नये केस

नई दिल्ली। चीन ( coronavirus in China ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस (coronavirus) का कहर पूरी दुनिया में जारी है। भारत में भी इस महामारी (COVID-19 in India) का तांडव जारी है। आलम ये है कि पाबंदी और लॉकडाउन (India Lockdown) के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं, 49 हजार से ज्यादा लोगों की मौत (corona Death in India) हो चुकी है। कोरोना वायरस के आंकड़े ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा रखी है। लेकिन, अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। वहीं, औसतन हर दिन देश में 50 से 55 हजार कोरोना के नये मामले सामने आ रहे हैं। इधर, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाले हैं।

देश में इन दिनों Unlock 3.0 जारी है। लेकिन, कोरोना वायरस (corona Cases in India) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंचा चुका है। इनमें एक्टिव केसों (corona Active Cases) की संख्या 668220 है। जबकि, 18,08936 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, अब तक 49,036 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 65,002 नए मामले सामने आए हैं। जबकि, 996 लोगों की मौत हुई है। आलम ये है कि लाख कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, कुछ राज्यों में इस महामारी ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र (coronavirus in Maharashtra), बिहार (Bihar), पश्चिम बंगाल (West Bengal), कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा छह लाख के करीब पहुंच गया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पांच लाख 72 हजार, 734 हैं। इनमें एक लाख 51 हजार 865 एक्टिव केस हैं। जबकि, चार लाख एक हजार 442 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं, 19,427 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।

वहीं, आंध्र प्रदेश (coronavirus in Andhra Pradesh) में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख 73 हजार 085 पहुंच चुका है। इनमें 89,907 एक्टिव केस हैं। जबकि, एक लाख 80 हजार 703 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं, 2475 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक (coronavirus in Karnataka ) में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राज्यों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख 11 हजार 108 पहुंच चुका है। इनमें 79 हजार 209 एक्टिव केस हैं। वहीं, एक लाख 28 हजार 182 मरीज ठीक हो चुके हैं। जबकि, 3717 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तीन लाख 26 हजार 245 पहुंच चुका है। इनमें 53 हजार 716 एक्टिव केस है। वहीं, दो लाख 67 हजार 015 ठीक हो चुके हैं। जबकि , 5514 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार ( coronavirus in Bihar ) में कोरोना का मामला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 97, 566 पहुंच चुका है। इनमें 32,636 केस एक्टिव हैं। वहीं, 64,930 ठीक हो चुके हैं। जबकि, 442 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी को लेकर अब भी कई राज्यों में सख्ती से पाबंदी जारी है। हालांकि, Unlock 3.0 के बाद से काफी कुछ खुल चुका है।