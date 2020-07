Delhi में Coronavirus के मामले 90 हजार के पार, 2864 व्यक्तियों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस ( coronavirus in Delhi ) के मामले 90 हजार से अधिक हो चुके हैं। कोरोना ( Coronavirus ) के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अभी तक दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus outbreak ) से कुल 2864 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के कारण एक बार फिर से 61 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। बुधवार को भी दिल्ली में कोरोना से 61 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के 2373 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 92,175 हो गए हैं।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 3015 कोरोना पोजिटिव व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। अभी तक दिल्ली में कुल 63,007 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं।

दिल्ली में अभी भी 26,304 एक्टिव कोरोना रोगी है। इनमें से 16,129 एक्टिव कोरोना रोगी होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना रोगियों को उनके घर पर ही आवश्यक उपचार मुहैया कराया जा रहा है। वहीं दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 445 हो गई है। कोरोना रोगियों के उपचार हेतु दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। यह बैंक किसी सामान्य ब्लड बैंक की तरह काम करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल कोरोना रोगी की प्लाज्मा थेरेपी के लिए यहां से प्लाज्मा हासिल कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यह प्लाज्मा बैंक आईएलबीएस अस्पताल में स्थापित करने का फैसला लिया है।

2373 #COVID19 cases, 3015 discharged & 61 deaths reported in Delhi today. Total number of cases in the national capital is now at 92175, including 63007 recovered/discharged/migrated, 26304 active cases & 2864 deaths: Delhi Health Department pic.twitter.com/ejm6583QrF