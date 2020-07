Coronavirus cases in India पहुंचे 12 लाख पार, एक दिन में सर्वाधिक 45,720 केस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) का कहर देश में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि गुरुवार को एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 45,720 नए मामले सामने आने साथ भारत में कोरोना केस ( Coronavirus Cases in India ) का कुल आंकड़ा 12 लाख के निशान को पार कर गया। इसके साथ ही यह महामारी बीते 24 घंटों में 1,129 नई मौतों के साथ अब तक 29,861 लोगों की जान ( Coronavirus Deaths ) ले चुकी है।

30 करोड़ डॉलर लगाने के बाद कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर बिग गेट्स का बड़ा खुलासा

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Health Ministry ) के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल 4,26,167 एक्टिव केस ( Coronavirus Active Case ) के साथ अब कुल केस 12,38,635 पर पहुंच गए हैं। वहीं, देश में अब तक 7,82,606 कोरोना मरीज या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई है।

देश में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक 3,47,502 केस सामने आ चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक 1,92,964 मामले तमिलनाडु में सामने आए हैं। वहीं, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की गिनती 1,26,323 मामलों तक पहुंच गई है।

▪️ With highest-ever single day recoveries of nearly 30000, the total number of recoveries crosses 7.82 lakhs



▪️ Case Fatality Rate is 2.41%, as on date, and steadily declining; recovery rate at 63.18%



Find more updates in PIB's daily #COVID19 Bulletin

👉https://t.co/5Bxn52Gvud pic.twitter.com/jD0m05W95o