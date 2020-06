Coronavirus cases in India: 5 दिन में रिकॉर्ड 50 हजार केस बढ़े, आज से मंदिर-मॉल-दफ्तर खुले

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस केे नए मामलों ( Coronavirus cases in India ) की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि बीते पांच दिनों के भीतर संक्रमण ( Coronavirus Outbreak ) की कुल संख्या दो लाख से 50 हजार बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच गई। इतनी तेजी से बढ़ती संख्या के बावजूद ध्यान देने वाली बात यह है कि आज यानी सोमवार से देश में मंदिर-मस्जिद, मॉल-रेस्टोरेंट्स, ऑफिस समेत तमाम स्थानों को खोल ( Unlock 1.0 ) दिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( MoHFW ) के सोमवार सुबह जारी डेली अपडेट के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के भीतर अब तक एक दिन में सर्वाधिक 9,983 केस ( coronavirus ) सामने आए हैं। यह एक नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही देश में अब कुल कोरोना वायरस के मामले ( coronavirus India ) बढ़कर 2,56,611 तक पहुंच गए हैं।

वहीं, बीते 3 जून को देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2,01,997 तक पहुंच गई थी। इस माह देश में रोजोना कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। एक दिन में लगभग 8,000 संक्रमणों से देशभर के आंकड़े अब करीब 10,000 प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलत है कि भारत में रविवार को कोरोनो वायरस बीमारी के 9,983 नए मामले सामने आए और 206 लोगों की मौतें हो गई। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के 1,25,381 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,24,095 लोग सही-डिस्चार्ज या माइग्रेट होकर जा चुके हैं। जबकि देश में इस महामारी ने अब तक 7135 की जान ले ली है।

वहीं, अमरीका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक 2,46,628 केस के साथ भारत अब संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील, रूस और यूनाइटेड किंगडम के बाद दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा कोरोना वायरस प्रभावित देश है।

देश में कोरोना वायरस के रोजाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी वाले सामने आते केस के बीच सोमवार से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां खुल गए हैं। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सोमवार से कंटेंनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी स्थानों पर तीन चरणों में प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जा रहा है। इसके लिए कड़े नियमों के साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स ( SOP ) बनाए गए हैं जो आगामी 30 जून तक लागू रहेंगे।

