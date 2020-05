क्या देश में तेजी बढ़ रहा है Coronavirus, 24 घंटे के भीतर 2644 नए केस और 83 मौत

नई दिल्ली। आज यानी रविवार को लॉकडाउन 2.0 का अंतिम दिन है और सोमवार से लॉकडाउन 3.0 चालू हो जाएगा। लेकिन बीते 24 घंटों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कोरोना वायरस के केस की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के भीतर देश भर में कोरोना वायरस के 2644 नए केस सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत हुई है। अब देश मे कोरोना केस का आंकड़ा 39,980 पहुंच गया है और 28,046 कोरोना एक्टिव केस हैं। जबकि 10,632 ईलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। रविवार सुबह मौत का आंकड़ा 1301 पहुंच गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अंडमान निकोबार में केस 33 हैं, जबकि 16 रिकवर/डिस्चार्ज हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 1525 केस में 441 ठीक हो गए हैं और 33 की मौत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश अब भी कोरोना मुक्त राज्य बना हुआ है। असम में 43 केस में 32 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 की मौत हुई है।

टिकटों की बिक्री और स्टेशन पहुंचने और स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बारे में रेल मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी

बिहार में 481 केस में 107 डिस्चार्ज और 4 की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में 88 केस में 17 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। छतीसगढ़ में 43 केस में 36 को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 4 हजार को पार कर गया है । दिल्ली में रविवार सुबह तक यह आंकड़ा 4122 हो गया है, जबकि 1256 को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और 64 लोगों की मौत हो गई है। गोवा (7) अब भी कोरोना मुक्त राज्य बना हुआ है।

2644 new COVID19 positive cases, 83 deaths in the last 24 hours: Ministry of Health and Family Welfare https://t.co/CLH0EA5QEV