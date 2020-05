Coronavirus: भारत में आज कुल केस होंगे 53 हजार, अब तक 1783 की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को देश में COVID-19 महामारी से संक्रमितों की संख्या 53 हजार पार कर जाएगी। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के डेली अपडेट के मुताबिक गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के कुल केस 52,952 पहुंच गए, जबकि इस महामारी ने 1783 लोगों की जान ले ली है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 35,902 है, जबकि 15266 लोग सही या डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। वहीं, एक मरीज विदेश जा चुका है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अंडमान एंव निकोबार में अब तक इस महामारी के कुल 33 केस सामने आए हैं, जिसमें 32 डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। वहीं, आंध्र प्रदेश में आंकड़ा 1777 पहुंच गया है, जिसमें 729 डिस्चार्ज/सही हो चुके हैं, जबकि 36 की मौत हो चुकी है।

अरुणाचल प्रदेश देश का कोरोना मुक्त राज्य बना हुआ है। असम में कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या 45 बनी हुई है, 32 अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक की मौत हुई है। बिहार में आंकड़ा 542 पहुंच गया है, जबकि 188 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और चार की मौत हुई है।

छत्तीसगढ़ में यह संख्या 59 है, 36 डिस्चार्ज हुए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या 120 पहुंच गई है, 21 को डिस्चार्ज किया गया है। यहां एक शख्स की मौत हुई है। उधर, दादर नगर हवेली से सिर्फ एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना है।

