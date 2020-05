Coronavirus: देश में कुल केस 42 हजार पार, अब तक 1373 की मौत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में 2553 नए केस सामने आए और 72 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डेली अपडेट के मुताबिक सोमवार देश भर में सुबह 8 बजे तक कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 42,533 पर पहुंच गया है।

इनमें 29 हजार 453 एक्टिव केस, 11 हजार 707 ठीक/डिस्चार्ज मरीज, एक माइग्रेट करने वाला भी शामिल है। जबकि पिछले 24 घंटों में के साथ, कोरोना वायरस के कारण देश में होने वाली मौतों की कुल संख्या 1173 तक बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटे में इस महामारी से कम से कम 1074 लोग रिकवर हुए हैं।

महाराष्ट्र कोविड-19 संक्रमण के चलते 548 मौतों सहित कुल 12 हजार 974 मामलों के साथ महामारी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य बना हुआ है। हालांकि, अब तक 2115 लोग जानलेवा वायरस के प्रकोप से बचकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं।

