अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मामले बढ़े, कर्फ्यू लगाने की घोषणा

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 20 नवंबर से रात 9 बजे से सुबह 6 तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। अगले आदेश तक इसे लगातार जारी रखा जाएगा।

Corona situation was reviewed late night and it has been decided that “complete curfew”shall be imposed from tomorrow night 9:00 pm till Monday morning 6:00 am in city of Ahmedabad. During this period, only shops selling milk and medicines shall be permitted to remain open