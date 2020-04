Coronavirus: बिहार में बढ़ रहा है खतरा, दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा प्रभावित

पटना। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण ( Coronavirus in Bihar ) लगातार नए-नए इलाकों में फैलता जा रहा है और यह राज्य के करीब 76 फीसदी हिस्से तक पहुंच चुका है। अब बिहार के 38 जिलों में से 29 जिलों में कोरोना संक्रमितों की पहुंच हो गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) से संक्रमितों की संख्या 407 तक पहुंच गई है जबकि दो लोगों की मौत हो चुकी है।

Coronavirus: राहुल गांधी ने की रघुराम राजन से मौजूदा-भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए कोरोना वायरस संक्रमण दिन-प्रतिदिन नए क्षेत्रों में पांव पसार रहा है। राज्य के 38 जिलों में 29 जिलों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। कोरोना के मरीज अब बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में भी मिलने लगे हैं और इसने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

सरकारी स्तर पर एक तरफ जहां कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में गुरुवार सुबह तक कोरोना मरीजों की संख्या 407 हो गई। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित का पहला मरीज मुंगेर में पाया गया था, जहां आज की तिथि में सबसे अधिक 92 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा पटना में 42, नालंदा में 35, रोहतास में 34 और सीवान में 30, बक्सर में 40 मरीज पाए गए हैं।

#CoronaUpdateBihar

➡️District wise cases in bihar as of 10 am on 30/4/2020.



➡️403 positive covid-19 cases till date. #BiharHealthDept #Covid19 pic.twitter.com/lsjSvK2ck3