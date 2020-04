पत्रिका चेक: किसी शख्स को कोरोना वायरस की सूचना शेयर करने की इजाजत नहीं, पड़ताल में निकली झूठी खबर

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है कि सरकार के अलावा अन्य शख्स को किसी ग्रुप में अपडेट या शेयर करने की अनुमति नहीं है । इसमें दावा किया गया है कि आज रात 12 (मध्यरात्रि) से देश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हो गया है। इस अपडेट के अनुसार, सरकारी विभाग के अलावा किसी अन्य शख्स को किसी भी अपडेट को पोस्ट करने या कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी साझा करने की अनुमति नहीं है और यह दंडनीय अपराध है। ग्रुप एडमिन से अनुरोध है कि वे उपरोक्त अपडेट पोस्ट करें और समूहों को सूचित करें। कृपया इसका सख्ती से पालन करें। "

पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने जब इस मैसेज की तह में जाकर पड़ताल की तो सच्चाई सामने निकलकर आई।

क्या हुआ वायरल

व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से लेकर शेयरचैट तक पर यह मैसेज तेजी से वायरल किया जा रहा है। जिसमें लिखा गया है कि ग्रुप एडमिन से अनुरोध है कि वह 2 दिनों के लिए ग्रुप को बंद कर दे क्योंकि पुलिस एडमिन और ग्रुप मेंबर्स के खिलाफ सेक्शन 68, 140 और 188 के तहत एक्शन ले सकती है, अगर किसी ने गलती से भी कोरोना पर पोस्ट कर दिया। हर कोई मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए मैं जरूरी कदम उठाने के लिए ग्रुप एडमिन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

क्या है असली सच्चाई

Msgs circulating on social media claiming-apart from Govt no citizen is allowed to post/forward update on #COVID19- is MISLEADING&FALSE#PIBFACTCHECK: Circulating unverified/false news leading to panic is prohibited. As responsible Citizens let's not circulate fake forwards (1/3) pic.twitter.com/JvPPzd25DR